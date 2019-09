Gers : un octogénaire a disparu

Eauze, France

L'octogénaire est semble-t-il parti en balade ce mercredi matin vers 8h30 à Estang, une petite commune de l'est du Gers entre Condom et Mont-de-Marsan. Selon les gendarmes il était accompagné de son chien, de race colley. L'homme se prénomme Eloi, il a 86 ans et mesure 1m65 pour 70kg.

Les gendarmes ajoutent sur leur message Facebook : "il est porteur de grandes bottes en plastique, pantalon kaki, haut gris et casquette marron". L'homme serait "très alerte et bon marcheur".

Contacter la gendarmerie d'Eauze

Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter la gendarmerie d’EAUZE au 05.62.09.80.14