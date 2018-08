À l'ouest du Gers ce lundi midi, un accident entre une voiture et un tracteur a fait un blessé grave, une septuagénaire qui a eu le bras partiellement arraché dans la collision.

Viella, France

Terrible accident de la circulation ce lundi midi dans le pays du Val d'Adour, sur la commune de Viella près de Riscle. Sur la route départementale 22, vers 11h50, une voiture a percuté la benne avant d'un tracteur. Choc frontal et très violent. La voiture a fini sa course sur le bas-côté. À l'intérieur, une femme de 76 ans coincée et grièvement blessée.

L'accident a eu lieu à Viella, près de Riscle, aux confins du Gers, des Pyrénées Atlantiques et des Landes. - Google Maps

Des blessures qui nécessitent son hospitalisation à Toulouse

Héliportée en urgence à l'hôpital de Purpan à Toulouse, à 150 kilomètres de là, elle a eu le bras partiellement arraché. Ses jours ne sont toutefois pas en danger.