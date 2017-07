Gers : une fillette de 2 ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses parents retrouvée morte dans une rivière

Le corps de la fillette de 2 ans et demi, disparue lundi, a été retrouvé le soir même dans une rivière à Mirande, dans le Gers. L'enfant était arrivée dimanche avec ses parents pour quelques jours de vacances.

Une fillette de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de ses parents, à Mirande dans le Gers, lundi à la mi-journée. Elle a été retrouvée morte lundi soir vers 22h30, a appris franceinfo ce mardi matin.

Vingt militaires, six plongeurs, un hélicoptère ont participé aux recherches

Après des recherches menées par la gendarmerie, son corps a été retrouvé dans une rivière, la Baïse, qui passe dans le camping de l'Ile du Pont à Mirande.

L'enfant était arrivée dimanche avec ses parents pour quelques jours de vacances, précise France 3 Occitanie. Les deux parents et leurs six enfants, originaire de l'Eure, ont prévenu la gendarmerie dès qu'ils se sont rendus compte de l'absence de leur petite fille. Vingt militaires d'Auch ont participé aux recherches, aidés de six plongeurs, d'un hélicoptère et de chiens spécialisés dans la recherche à la personne, rapporte France 3.

Dans le Gers, le corps de la fillette disparu a été retrouvé https://t.co/EtFuT6TeWX — France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) July 24, 2017

Noyade accidentelle

Une enquête est évidemment ouverte et une autopsie du corps de l'enfant sera pratiquée à Toulouse. Les résultats sont attendus mercredi ou jeudi. Selon les premières constatations sur place, il s'agirait d'une noyade accidentelle.