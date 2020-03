Gévezé : un automobiliste prend la fuite après avoir percuté un muret sous les yeux d'enfants

"On a évité le pire". C'est le sentiment du maire de Gévezé (Ille-et-Vilaine), Jean-Claude Rouault.

Jeudi peu avant 13h, une voiture s'est encastrée dans le muret situé près de l'arrêt de bus "Gévezé Mairie". Le conducteur aurait crié qu'il n'avait plus de freins, puis il a pris la fuite au volant de sa voiture

Les dégâts sur le muret sont minimes et surtout personne n'a été blessé. Mais le pire a été évité car des habitants attendaient leur bus à cette heure là et surtout les enfants sortaient de la cantine et se trouvaient à quelques mètres seulement des lieux de l'accident. Beaucoup ont eu très peur explique le maire de Gévezé.

Jean-Claude Rouault a porté plainte et a lancé un appel à témoins sur la page Facebook de la mairie de Gévezé.

Les gendarmes ont ouvert une enquête.