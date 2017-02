Accident mortel à Saint-Ouen-les-Vignes

Une collision entre une camionnette et une voiture a fait une victime ce mardi soir à Saint-Ouen-les-Vignes, sur la route départementale 31. Trois autres personnes ont été blessées et transportées au CHU de Tours. L'enquête est confiée aux gendarmes d'Amboise.

Une vingtaine de pompiers est intervenue ce mardi soir sur la route départementale 31, à Saint-Ouen-les-Vignes précisément, entre Amboise et Autrèche. Une voiture et une camionnette sont entrées en collision vers 18h30. La passagère de la voiture est morte. Les trois autres personnes à bord de la Clio sont gravement blessées. EIles sont actuellement hospitalisées au CHU Trousseau de Tours. On ignore les causes de l'accident. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie d'Amboise.

La route départementale 31 a été fermée à la circulation le temps de l'intervention des secours, entre Autrèche et Pocé-sur-Cisse. La circulation a pu reprendre vers 21h30.