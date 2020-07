La ministre de la Culture attendue ce jeudi à Avignon

C'est une visite très attendue. La ministre de la Culture effectuera ce jeudi, son premier déplacement à Avignon depuis sa nomination au gouvernement le 6 juillet dernier. Un déplacement forcément porteur d'espoir dans la capitale du théâtre, privée de ses festivals d'été pour cause de crise sanitaire.

Au contact des artistes et des élus

Selon nos informations, Roseline Bachelot-Narquin doit arriver en fin d'après midi dans la Cité des Papes. Elle devrait rencontrer des artistes, visiter une exposition, assister à une pièce de théâtre et, le lendemain, se rendre dans un musée avant de quitter Avignon. Le programme officiel fait encore l'objet "d'ajustements."

Cette visite intervient au lendemain de l'annonce de la création d'un fonds d'urgence pour le Festival Off d'Avignon -doté de 800.000 euros- destiné à soutenir les théâtres du Festival Off fragilisés par l'annulation du Festival en 2020. Roseline Bachelot-Narquin devrait aussi préciser à l'occasion de cette visite, l'organisation des "états généraux des festivals" à Avignon qu'elle entend mettre sur pied avec Olivier Py l'actuel directeur du Festival. "Il faut travailler au modèle culturel, économique et social des festivals. On ne peut pas se dire seulement "on va sortir de la crise, on va donner des sous, on va donner des aides" ; il le faut, c'est une condition de base" déclare Roseline Bachelot-Narquin "mais il faut aller plus loin." Dans quelle direction ? Premières réponses espérées au cours de cette visite ministérielle.