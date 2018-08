Corse, France

Alors qu’ils étaient en intervention cette nuit sur un feu à Ucciani, les pompiers de la caserne Vero ont été victime d’un incendie, très probablement criminel, de l’un de leurs véhicules, celui qui sert de poste de commandement, resté à la caserne. Quelques instants plus tard, une nouvelle mise à feu était signalée, dans le maquis, à proximité de la caserne. Le véhicule visé a été totalement détruit, celui d’un particulier, stationné à proximité a été endommagé.

Vandalisme

« Nous sommes très choqués par cet acte de vandalisme », a déclaré Pierre Poli, le président de SIS de Corse du Sud. « Ça ne correspond en rien aux valeurs de la Corse et aux valeurs des Corses et je viens de porter plainte pour dégradation de véhicules. »

Depuis plusieurs années, la pression incendiaire est très forte dans la vallée de la Gravona, notamment aux alentours de Vero, Tavaco et Ucciani.

« Nous espérons que la personne qui sévit autour de Vero depuis quelques années va pouvoir être enfin arrêtée », nous a confié Pierre Poli, « et qu’on va pouvoir vivre en paix dans la vallée de la Gravona. Nous ne sommes pas des enquêteurs, nous ne sommes pas des gendarmes et des policiers mais on est forcés de constater que c’est toujours au même endroit que ça se passe ».

Condamnations

La préfète de région Josiane Chevalier a fermement condamné l’incendie dans un communiqué et apporté son soutien aux pompiers.

La préfète de région a condamné l'incendie - Préfecture de Corse

Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Éric Faure, a lui aussi apporté son soutien à ses collègues insulaires via son compte Twitter.

J’apporte toute ma sympathie et celle des @PompiersFR à nos collègues du SIS 2A et du centre de Vero face à ces actes incendiaires qui ont détruit 2 véhicules. Sustegnu tutale à tutti i spinghjifochi di corsica. https://t.co/04KZEBFxjd — Eric FAURE Pdt FNSPF (@FaureFNSPF) August 21, 2018

Une enquête a été confiée aux gendarmes qui ont, dès ce matin, envoyé sur place des moyens de police technique et scientifique afin d’effectuer des prélèvements.