Violences conjugales : "j'ai reconnu le voix de mon ex-mari, je suis descendue, il m'a tiré dessus, cinq balles"

Après plusieurs années de harcèlement de la part de son conjoint, et une séparation, Josiane a bien failli perdre la vie. En janvier 2005, il arrive chez elle, dans la Loire, sans prévenir, et la vise de cinq balles de pistolet neuf millimètres sur elle.

Saint-Étienne, France

On a atteint ce week-end le 100e cas de féminicide de l’année 2019 en France avec la découverte du cadavre d’une femme à Cagnes-sur-Mer (Alpes Maritimes). Pour illustrer la nécessité d’une action forte pour la protection des femmes menacées, nous avons choisi de donner la parole à Josiane, cette Ligérienne qui a bien failli mourir, il y a quelques années. Son témoignage sur la violence de son compagnon de l’époque est édifiant.

"On s'imagine toujours que cela va changer, qu'on peut changer l'autre. (...) Un matin, j'avais un fusil braqué sur mon ventre. Là, j'ai dit 'il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je parte." - Josiane, victime de violences conjugales

Le témoignage poignant de la ligérienne Josiane Copier

Malgré une condamnation, il a continué le harcèlement

Josiane, cette Ligérienne a bien failli perdre la vie face à la violence de son compagnon de l’époque, qui lui a tiré cinq balles de pistolet sur elle, la touchant à quatre reprises. Malgré sa condamnation aux Assises et encore après sa sortie de prison, cet homme avait continué son harcèlement. Josiane avait alors demandé à être dotée d’un téléphone "grave danger" (TGD), mais avec le recul, elle estime que le modèle n’était pas assez performant et elle attend beaucoup du nouveau système.

"Ce système est composé d'un bracelet électronique permettant de géolocaliser l'ex-conjoint violent et d'un boîtier dont est munie la victime. Ce dispositif permet à cette dernière d'être informée si son ex-compagnon s'approche. Si ce dernier pénètre dans une "zone interdite", une alarme se déclenche automatiquement et permet l'intervention des forces de l'ordre."

à lire aussi Grenelle des violences conjugales : des solutions existent mais elle sont sous-utilisées dénoncent les associations

Une centaine d'activistes manifestent contre l'inaction du gouvernement suite au 100eme feminicide en France en 2019. Place du trocadero / 01/09/2019 © Maxppp -

Témoigner, porter plainte au plus vite contre les hommes violents

Le procureur de la république de Saint-Étienne rappelle qu’il y a en ce moment sept téléphones "grave danger" en service dans le département dont six sont effectivement attribués à des femmes menacées. Mais pour lui, c'est surtout en amont qu’il faut travailler pour convaincre les femmes victimes de se soustraire aux violences, de témoigner contre leur agresseurs et de porter plainte. Il faut aussi lutter contre l’indifférence générale qui encourage malheureusement les maris violents.

"Il faut aussi qu'on ose intervenir, que les gens qui savent dans le voisinage que les choses ne se passent pas bien, attirent l'attention des autorités sur ces situations de violence, ça relève de l'intervention de la société." - David Charmatz, procureur de la république de Saint-Étienne

Le procureur de la Loire rappelle que l'an dernier, en 2018, il y avait eu dix-huit condamnations dans le département pour violences conjugales dont une bonne majorité avec de la prison ferme. On en est déjà à vingt-trois condamnations fin août. On devrait atteindre le double des condamnations cette année.

.

© Maxppp -

Un "Grenelle national des violences conjugales" et un numéro dédié

Pour toucher encore plus l'opinion publique et réduire l'omerta sur le sujet, le gouvernement débute mardi un "Grenelle des violences conjugales" où devrait être annoncée la mise en place d’un fond exceptionnel d’un million d’euros (qui s ajoutera au 79 millions d'euros déjà consacrés au sujet) pour soutenir l’action des associations de terrain contre les violences conjugales. Cette somme supplémentaire d'un million est jugée largement insuffisante par beaucoup d'associations pour faire face aux situations de danger et d'urgence. Par ailleurs, 91 "Grenelle" locaux seront également déclinés partout en France, avec témoignages de victimes et associations.

La concertation sur les violences faites au femmes qui débute ce mardi doit se poursuivre jusqu'au 25 novembre, journée de "l'élimination de la violence à l'égard des femmes".

Enfin, depuis 2014, un numéro national et gratuit a été mis en place, destiné aux femmes victimes de violences. Le 39 19 est anonyme et gratuit, sept jours sur sept, de 9 heures à 22 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 18 heures les samedis, dimanches et jours fériés.