Drogue du violeur : les cas se multiplient à Brest

« Nous avons été droguées au GHB par deux hommes. On ne s’en est même pas rendu compte, ça s’est passé super vite », ainsi commence le témoignage de Noëlla sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme de 21 ans est convaincue d'avoir été droguée au GHB lors d'une soirée il y a un mois. Le 16 octobre, elle et sa copine Clara se rendent dans une boite de nuit à côté de Brest dans le nord Finistère. Le lendemain, les jeunes femmes n’ont quasiment aucun souvenir de la soirée : « On a pris nos consommations et là deux personnes se sont approchées de nous et on voulu nous parler. _À partir de ce moment-là, je n'ai plus que des flashs_. Je me souviens que l'on étaient super désinhibées alors que d'ordinaire on fait notre soirée dans notre coin, là on parlait à tout le monde. Une seconde d'inattention et ça a été fatal », déclare Noëlla.

Deux plaintes déposées

Noëlla finit par appeler ses parents, aux alentours de 6 heures du matin. Le lendemain, les deux amies sont allées porter plainte mais elles restent traumatisées : « Quand on s'est réveillées on n'était à deux doigts de tomber dans les pommes, on était frigorifiées. On avait des vertiges et même des hallucinations. Un lendemain de soirée où l'on a bu que de l'alcool, on n'a jamais eu ça. On sentait bien qu'il y avait quelque chose de différent. Et puis ça a duré lundi, mardi, mercredi... On a mis du temps à s'en remettre. On n'est pas prêtes de retourner en boîte de nuit ça s'est clair », conclut la jeune étudiante.



Plusieurs associations étudiantes réagissent. Par exemple la FédéB forme des bénévoles pour veiller sur les étudiants en soirée. À 25 ans, Enora Boistuaud s'est engagée : « C'est deux fois deux heures, il y a une formation théorique et une formation pratique, et c'est proposé à tous les étudiants qui font partie d'associations. Je vais aller sur des soirées et je serai là avec un k-way mauve avec écrit Angel Shot dessus et puis _on viendra me voir si il y a besoin ou j'irai voir si je vois qu'il y a des soucis_. On a des talkies-walkies et on est en équipe de deux à chaque fois », détaille l'étudiante en santé.

Des bénévoles pour veiller sur les étudiants en soirée

Elle poursuit : « J'ai vu l'opportunité d'apprendre parce que comme il y a une formation théorique, ça permet aussi d'avoir un point de vue sur la législation. J'ai pu apprendre aussi à savoir réagir quand je suis témoin d'une agression et comment prendre en charge une personne qui est victime. J'ai trouvé ça important et je pense que dans ma vie de tous les jours ça me servira aussi », affirme la jeune femme. Elle est d'ailleurs persuadée que la présence de bénévoles « anges-gardiens » en soirée freinera le phénomène : « Il y a besoin de bénévole et je suis quasiment à 200% sûre que ça fera chuter les agressions pendant les soirées étudiantes. »

Pour le moment ils sont une trentaine à faire partie de ce collectif qui s’appelle Angel Shot.