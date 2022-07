Ghislain Chassary, maire de Rousson, étonné qu'il n'y ait pas d'arrêté interdisant les feux d'artifice

Très peu de communes du Gard vont finalement maintenir leurs feux d'artifice du 14 juillet. Le risque incendie est important, et le département est encore fortement marqué par les nombreux feux de forêts de la semaine dernière, les plus importants dans les Cévennes dans le secteur de Bordezac et Bessèges mais aussi à Générac. En fin de semaine dernière justement, le Gard a reçu en visite à l'occasion de ces feux Caroline Cayeux, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargée des Collectivités territoriales. Et visiblement son discours n'est pas correctement passé. "Quand un ministre s'exprime (..) et nous annonce vendredi matin à 8h, le vendredi 8, que la préfète va prendre un arrêté interdisant les feux d'artifice, je pensais que ça serait suivi des faits, relaie sur France Bleu Gard Lozère le maire de Rousson et conseiller départemental Ghislain Chassary. La décision aurait été collective, il n'y aurait pas eu justement cet effet de polémique".

"Je n'ai rien contre mes collègues qui vont les maintenir. Comme au Grau-du-Roi. Un feu tiré sur la plage n'a pas les mêmes risques évidemment (..) Mais une décision collective c'est toujours plus intéressant, ça évite ces débats qui ne devraient pas avoir lieu." Ghislain Chassary, maire de Rousson et conseiller départemental du Gard

"Nos pompiers ont été largement sollicités avec presque un mois d'avance sur les incendies habituels, souligne encore le maire de Rousson. Et là franchement, avec mes collègues, on ne voit pas l'intérêt de faire des feux avec des risques".