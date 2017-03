Gianni, un adolescent périgourdin à la conquête de The Voice

Ce jeune Périgourdin de 18 ans passe son audition à l'aveugle dans l'émission The Voice ce samedi soir sur TF1. Depuis 8 ans en République dominicaine, il chante seulement depuis trois ans

Son truc avant c'était le dessin et les histoires. Aujourd'hui, Gianni Berardi se consacre à la musique. Il a découvert sa passion il y a trois ans seulement quand son frère lui a acheté une guitare dans une vieille échoppe dans son village "paumée" en République dominicaine. Depuis, il chante et veut faire sa carrière dans la chanson. Ce samedi soir, il passera son audition à l'aveugle devant les quatre jurys de The Voice, l'émission de télécrochet de TF1.

La rencontre avec une chanteuse d'opéra

Le deuxième élément déclencheur pour ce Périgourdin, né à Champcevinel c'est la rencontre d'une chanteuse d'opéra. C'est sa mère Cathy qui l'invite un soir à la maison. Gianni improvise un boeuf au dessert. "Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ma voix et que j'avais du talent", se souvient Gianni.

"Arriver devant les jurys de The Voice c'est comme être en haut des montagnes russes !" - Gianni, candidat périgourdin à The Voice.

Après ça il s'est lancé dans un concours de chant international en ligne, I wanna be famous. Dans sa catégorie, ils étaient 1500 au départ. Gianni a remporté plus de 181 "battles" avant d'échouer. Aujourd'hui, ce futur étudiant en management d'art à Paris, se lance dans l'aventure The Voice. Ce samedi, il chantera un air des années 80, "Whicked Game", de Chris Izaak.