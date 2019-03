Gien : des armes, de l'argent liquide et une importante quantité de drogue saisis par les gendarmes

Les gendarmes ont arrêté six personnes ce lundi à Gien (Loiret), dans le quartier des Montoirs. A leurs domiciles, des dizaines de milliers d'euros en liquide et des armes de poing ont été saisis, ainsi que de la drogue : deux kilos d'héroïne, mais aussi de la cocaïne, ecstasy, résine de cannabis.

Gien, France

Un important trafic de drogue a été démantelé à Gien par les gendarmes de la brigade de recherche de cette commune de l'Est du Loiret. Agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les gendarmes ont interpellé six personnes ce lundi matin, dans le quartier des Montoirs.

Deux kilos d'héroïne, des centaines de grammes de cocaïne, ecstasy, résine de cannabis

Des milliers d'euros en liquide, des armes de poing, ainsi que deux kilos d'héroïne, plusieurs centaines de grammes de cocaïne et d'ecstasy, et plusieurs centaines de résine de cannabis ont été saisis à leurs domiciles, indique le parquet de Montargis. Âgés de 21 à 35 ans, ces six individus étaient déjà connus des services de police et gendarmerie, notamment pour des affaires de stupéfiants : "certains avaient une activité professionnelle, mais uniquement de façade", explique Loïc Abrial, procureur de la République Montargis.

Plusieurs placements en détention provisoire

Ce mardi après-midi, après avoir été présentés à un juge, deux d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire et deux ont été placés en détention provisoire. Les deux autres étaient encore dans le bureau du juge.