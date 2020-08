Gières : cinq jeunes blessés, dont deux graves, dans un accident de la route

Cinq jeunes ont été blessés dans un accident de la route à Gières dans la nuit de ce vendredi à samedi. Vers trois heures du matin et pour des raisons encore inconnues, la voiture a fait une sortie de route et a chuté d'environ dix mètres avant de terminer sa course sur le toit, contre un arbre situé au bord d'un ruisseau.

L'accident s'est produit sur la route départementale 524, qui relie Gières au sud du département.

Les pompiers et leurs collègues du Grimp 38 (le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) sont intervenus pour secourir les cinq victimes.

Parmi elles, trois hommes de 21, 22 et 26 ans et deux jeunes femmes de 18 et 19 ans. Ces dernières ont été très gravement blessées et prises en charge par la Samu sur place avant d'être conduites au service déchocage du CHU de Grenoble.