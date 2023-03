Gières : le local des restos du cœur cambriolé ce week-end

Ce lundi matin, vers 6 heures, en arrivant, les bénévoles des Restos du cœur de Gières ont eu la désagréable surprise de découvrir que la porte du local, situé rue Mayencin, avait été fracturée.

ⓘ Publicité

Désordre et vols de produits pour bébé

A l'intérieur régnait un grand désordre. Le ou les voleurs ont emporté un ordinateur portable et des denrées alimentaires, surtout des produits pour bébé.

La police a été alertée et s'est rendue sur place pour faire les premières constatations. Du coup, le local n'a pu accueillir les bénéficiaires ce matin, mais il rouvre ses portes au public dès cet après-midi. Les Restos ont bien sûr déposé plainte. Le montant du préjudice est en cours d'évaluation.

Ecœurés mais toujours là

"Nous sommes écœurés" confie Jean-Paul Cézard, le président des Restos en Isère. "Ce n'est pas la première fois que l'on subit ainsi un cambriolage, mais on ne comprend toujours pas pourquoi ! Nous sommes au service des plus précaires. C'est désolant. Mais nos bénévoles, après le moment de stupeur passé, se sont retroussé les manches pour ranger le mieux possible et pouvoir accueillir très vite nos bénéficiaires."

60 bénévoles travaillent sur le site de Gières qui accueillent chaque mois 400 familles en moyenne, un chiffre qui ne cesse d'augmenter, selon Jean-Paul Cézard. "Malgré tout, on ne se décourage pas" conclut-il "Les Restos existent depuis 1985. On continuera!"

Les Restos du cœur avaient déjà été victimes d'un incendie criminel à Fontaine, en décembre dernier.