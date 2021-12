Gifle à Tours Métropole : 6 mois d'inéligibilité et 3.000 euros d'amende pour l'ex-président Wilfried Schwartz

Accusé d'avoir giflé le 23 juin dernier son directeur de cabinet, l'ex-président de la Métropole de Tours. Wilfried Schwartz a été condamné ce lundi à 3000 euros d'amende et à six mois d'inéligibilité par le Tribunal correctionnel de Tours. Son avocat annonce d'ores et déjà faire appel.

Ce lundi 13 décembre, l'ancien président de la Métropole Wilfried Schwartz a été condamné à 3.000 euros d'amende et six mois d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Tours, pour avoir giflé son directeur de cabinet le 23 juin dernier. La justice le condamne pour " comportements brutaux et agressifs à l'égard de certaines personnes et atteinte à l'intégrité physique d'un tiers". Le maire de La Riche devra aussi verser 1.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique à son directeur de cabinet victime de la gifle. Un feuilleton qui ne devrait pas s'arrêter là puisque Wilfried Schwartz compte faire appel, ce qui suspend directement son inéligibilité.

Des comportements brutaux répétés

Lors de son procès le 25 novembre dernier, Wilfried Schwartz a toujours nié avoir agressé son ancien collaborateur tout en soutenant avoir été victime d'un complot politique destiné à le faire tomber. Des arguments irrecevables pour la présidente du tribunal qui rappelle que Albin Herbette, directeur de cabinet, a été en incapacité de travailler pendant huit jours, et plongé le lendemain de la gifle dans un état anxieux et dépressif. Une violence appuyée par les cinq fonctionnaires qui en témoignant avaient relaté les mêmes faits de violences.

Une dissimulation de l'affaire sanctionnée

Le comportement du maire de La Riche est donc sanctionné par la justice tout comme "sa volonté de dissimulation de l'affaire", lui qui, un jour après la gifle, avait fait pression via des proches pour demander au directeur de cabinet de retirer sa plainte. Les mots sont forts, la présidente du tribunal parle de "brutalité, contre-vérité et de mépris". À la fin de la lecture du jugement, la magistrate lui a demandé s'il avait compris ce qui lui ai reproché et pourquoi il ne sera plus autorisé pendant six mois à faire de la politique. Wilfried Schwartz n'a pas répondu et a levé les yeux au ciel.

Une sévérité dans la peine qui est incompréhensible - L'avocat de Wilfried Schwartz, Maître Jacques Sieklucki

Du côté de l'avocat de Wilfried Schwartz, Maître Jacques Sieklucki, cette décision est un vrai procès d'intention. " Nous sommes surpris par la sévérité qui paraît incompréhensible sur les termes employés lors de ce délibéré. Sévérité dans la peine, dans les mots énoncés qui sont des mots qui blessent quelqu'un qui aujourd'hui reste présumé innocent". L'avocat va faire appel de la décision. L'affaire sera jugée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Orléans.