Gifle à la métropole de Tours : Wilfried Schwartz persuadé d'être la victime de "petits calculs politiques"

Il s'est présenté à la presse, tout sourire, très serein, comme pour couper avec l'étiquette d'homme impulsif qui lui colle à la peau. "Je suis plutôt quelqu'un de calme, vous pouvez interroger ceux avec qui je travaille, je ne comprends pas tout le fantasme autour de ça". Au lendemain de sa garde à vue et à deux mois de son procès en correctionnelle, Wilfried Schwartz organise déjà la riposte.

Accusé par son ancien directeur de cabinet à la métropole de Tours, Albin Herbette, de l'avoir giflé, le 23 juin dernier, l'ex-président de la collectivité a tenu à soigner son image. Tout en décrédibilisant la parole du plaignant. Il assure d'emblée avoir été trop gentil, trop naïf pour la politique. "J'ai failli par angélisme. Je suis de nature à faire confiance à mes collaborateurs. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation". Le fruit, selon lui, de "petits calculs politiques". C'est sa ligne de défense depuis le début.

Il n'y a pas eu d'altercation

"Lors de la confrontation, le plaignant a reconnu que trois mois avant l'incident présumé, la campagne pour la présidence était déjà lancée, avant même ma démission, assure Wilfried Schwartz. Il a reconnu faire partie de cette manœuvre politicienne et il a donné des noms." Est-ce à dire que tout cela n'est qu'un complot visant à le faire tomber ? "Vous en faîtes l'interprétation que vous voulez", dit-il.

Concernant cette fameuse matinée du 23 juin, dans les locaux de la métropole, où son ancien directeur de cabinet assure avoir été frappé, Wilfried Schwartz continue de nier. "Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés, explique-t-il. Je peux simplement vous dire que le ton est monté, effectivement. Il arrive qu'il y ait des moments où l'on se dit les choses entre collaborateurs, mais il n'y a pas eu d'altercation."

Monsieur Schwartz se comporte comme une personne qui a levé la main sur une autre

Son avocat Jérôme Damien-Cerf, présent à ses côtés, promet de plaider "la relaxe" le 25 novembre, compte tenu "des incohérences" soulevées par l'audition d'Albin Herbette, dont la "crédibilité est entamée", selon lui. "Un coup il disait que c'était la joue gauche, un coup la joue droite, par devant, par derrière. Ça n'a plus de sens".

Maitre Florian Borg, qui représente Albin Herbette, goûte très peu à cette volonté de décrédibiliser les propos de son client, et il le fait savoir. "Qu'on remette en cause la parole d'une victime qui a été victime de violences, c'est assez classique. On voit ça dans tous les cas de violences au travail ou de violences faites aux femmes. Donc, Monsieur Schwartz se comporte comme une personne qui a levé la main sur une autre. Comme il ne sait pas se défendre, il se défend sur une théorie du complot en remettant en cause la parole de la victime. Ce genre de déclaration parle presque de lui-même".

Les débats, au tribunal correctionnel de Tours, le 25 novembre, promettent d'être animés. Wilfried Schwartz se dit, en tout cas, persuadé que son "innocence sera reconnue".