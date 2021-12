Gifle à Tours Métropole : pourquoi Wilfried Schwartz bénéficie-t-il de la protection fonctionnelle ?

Alors que le tribunal correctionnel de Tours rend sa décision, ce lundi 13 décembre, dans l'affaire dite de "la gifle" à la métropole de Tours, on apprend que Wilfried Schwartz a bénéficié de la protection fonctionnelle pour que la collectivité prenne en charge ses frais de justice. Explications.

Accusé d'avoir giflé son ancien directeur de cabinet à la métropole de Tours,en juin dernier, Wilfried Schwartz sera-t-il condamné par la justice ? Le tribunal correctionnel de Tours rend sa décision, ce lundi 13 décembre, deux semaines et demi après le procès. Le parquet avait requis six mois d'inéligibilité et 5.000 euros d'amende à l'encontre de l'ex-président de la collectivité, qui était encore en poste aux moments des faits présumés.

Dans cette histoire, et c'est passé inaperçu, Wilfried Schwartz bénéficie de la protection fonctionnelle, votée au bureau métropolitain, le 1er janvier. Autrement dit, ses frais de justice sont payés par la collectivité. Mais en a-t-il réellement le droit ?

Extrait de la délibération du conseil métropolitain du 25 novembre, qui revient sur une délibération adoptée le 1er juillet.

Faute personnelle ou professionnelle ?

Tout l'enjeu est de savoir si les faits reprochés à Wilfried Schwartz rentrent dans le cadre professionnel ou personnel. Et la nuance est très importante. En août dernier, la préfecture d'Indre-et-Loire a envoyé une lettre au bureau métropolitain pour lui rappeler le cadre réglementaire de la protection fonctionnelle. Pour que la collectivité soit dans la légalité, qu'elle prenne en charge les honoraires d'avocat, il "ne faut pas que la faute soit détachable de la fonction". Il s'agissait simplement d'une petite piqûre de rappel car la préfecture ne voit, a priori, aucun inconvénient à ce que la protection fonctionnelle soit accordée à Wilfried Schwartz.

Il n'empêche, cette affaire est particulière. Wilfried Schwartz est attaqué en justice pour une gifle et non pour un dossier en lien avec sa fonction de président de la métropole, au moment des faits présumés. La justice peut donc estimer, si elle le condamne, que la faute est personnelle. Dans ce cas précis, la métropole de Tours peut lui demander de rembourser les frais avancés.

La protection fonctionnelle lui est accordée une seconde fois

Wilfried Schwartz a aussi obtenu la fonction protection fonctionnelle de la part de la métropole, le 25 novembre dernier, pour une action qu'il entend initier en justice. Il compte poursuivre pour diffamation un blogueur de Tours et une syndicaliste de la CFDT, pour des propos qu'ils auraient tenu ou écrit, dans le cadre de cette affaire de la gifle. Selon nos informations, les principaux concernés ne sont pas au courant de la procédure qui les vise. Ils n'en ont, du moins, pas été informés par la justice.