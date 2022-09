Le maire de La Riche, ancien président de la métropole tourangelle, espérait faire reconnaître son innocence dans l'affaire dite de la gifle. Wilfried Schwartz a de nouveau été condamné ce mardi à la même peine qu'en première instance. Il écope de six mois d'inéligibilité et de 3.000 € d'amende.

Gifle à Tours Métropole : Wilfried Schwartz de nouveau condamné à six mois d'inéligibilité et 3.000 € d'amende

La peine de Wilfried Schwartz à six mois d'inéligibilité et 3000 euros d'amende a été confirmée en appel ce mardi

"Déception et incompréhension" résume Maître Jacques Sieklucki, l'avocat de Wilfried Schwartz ce mardi après-midi. Son client a donc de nouveau été condamné pour avoir giflé son ancien directeur de cabinet à la métropole de Tours en juin 2021. La cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision de première instance, et l'a ainsi condamné à six mois d'inéligibilité et 3.000 euros d'amende.

Une décision de première instance confirmée

Les deux fois, le maire de la Riche, ancien président de Tours Métropole (c'est cette affaire qui l'avait poussé à la démission), a été reconnu coupable de "violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours par une personne dépositaire de l'autorité publique". Ce mardi après-midi, la cour d'appel d'Orléans n'a toutefois pas suivi les réquisitions de l'avocate générale, qui avait réclamé quatre mois prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité contre l'élu.

"Au-delà de l'incompréhension par rapport à une procédure et des accusations qu'il a toujours niées, c'est un sentiment d'abattement, de tristesse aussi par rapport à l'engagement qui a été le sien depuis de très nombreuses années au travers de mandats électifs". C'est ainsi que Jacques Sieklucki décrit le sentiment de Wilfried Schwartz à l'énoncé de la décision. "Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un coup d'arrêt potentiel qui peut mettre brutalement un terme à l'engagement qui a été le sien. Et cela provoque évidemment beaucoup, beaucoup de tristesse".

Un pourvoi en cassation en réflexion

Wilfried Schwartz dispose désormais de cinq jours pour se pourvoir en cassation. S'il ne le fait pas, il devra renoncer à ses mandats (maire de la Riche, vice-président de la métropole en charge des mobilités et conseiller départemental d'Indre-et-Loire). Son avocat confirme qu'un pourvoi est en cours de réflexion.