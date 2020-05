Gifles à tout va sur quatre de leurs six enfants : des parents poursuivis par la justice à Brive

Un couple doit être jugé en comparution immédiate, ce mercredi, au tribunal de Brive pour le chef de violences sur mineur de moins de 15 ans par ascendant. En cause : des châtiments corporels sur quatre de leurs six enfants.

Des tâches ménagères mal faites

Les deux filles les plus grandes, adolescentes, semblent épargnées selon l'enquête des châtiments infligés aux quatre autres, plus jeunes. Lors de son audition, la mère aurait reconnu avoir agi ainsi car les tâches de la maison, attribuées aux uns et autres, ne seraient pas remplies correctement pour faire le ménage ou mettre le couvert à table par exemple. Le père, dont le comportement n'est pas irréprochable non plus selon le parquet de Brive, est aussi poursuivi par la justice.