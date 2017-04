PHOTOS - Gigantesque incendie au camp de migrants de Grande-Synthe

Le camp de migrants de la Linière, à Grande-Synthe, dans le Nord, a été la proie d'un incendie dans la nuit de lundi à mardi. Il est détruit à 70 %. La cause de l'incendie serait une rixe entre migrants afghans et kurdes. L'incendie n'a pas fait de blessé grave.

Une soixantaine de pompiers mobilisés et une compagnie de CRS arrivée en renfort. A Grande-Synthe, dans l’agglomération de Dunkerque, le camp de migrants de la Linière a été incendié et en grande partie détruit dans la nuit de lundi à mardi.

Tout a commencé après une rixe opposant des Kurdes à des Afghans, en fin d’après-midi, les forces de l’ordre sont intervenues, puis la bagarre a repris, en milieu de soirée avec les premiers feux. Et plus les policiers et pompiers avançaient plus des migrants incendiaient des chalets en bois, raconte le préfet Lalande.

En urgence, il a fallu ouvrir des salles où plus de 400 des 1400 migrants accueillis dans le camp ont trouvé refuge. © AFP - Philippe Huguen

Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés et une compagnie de CRS a été appelée en renfort. © AFP - Philippe Huguen

En urgence, il a fallu ouvrir des salles, où plus de 400 des 1400 migrants du camp ont trouvé refuge pour la nuit. Ce mardi matin, une réunion de crise est prévue autour du préfet et du maire de Grande-Synthe pour décider de la suite. En dépit d’un répit de six mois obtenu il y a quelques semaines, le camp de la Linière - ouvert il y a un peu plus d'un an - semble condamné par cet incendie. Les associations s’attendent à une vague d’expulsions, notamment pour les réfugiés qui ont déjà laissé leurs traces dans un autre pays européen.

Le camp de la Linière semble condamné par cet incendie. © AFP - Philippe Huguen

A part quelques bobos, pour quatre migrants et un CRS, durant la rixe de l’après-midi, il n’y a pas eu de blessés graves durant cette longue nuit. Les pompiers ont effectué des reconnaissances pour s’assurer qu’il n’y avait pas de victimes sous les décombres des chalets.