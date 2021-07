Gigantesque opération anti-contrefaçon au Perthus, plus de 16 millions d'euros de marchandises saisies

Les forces de l'ordre espagnoles ont saisi plus de 60.000 vêtements contrefaits, le 21 juillet à La Jonquera et au Perthus (Pyrénées-Orientales). La valeur des biens est estimée à plus de 16.500.000 euros.

C'est une nouvelle opération anti-contrefaçon, menée le 21 juillet par la Guardia Civil, au Perthus (Pyrénées-Orientales) et à La Jonquera. La saisie est énorme. Plus de 16 millions d'euros et 60.000 vêtements contrefaits, qui étaient vendus à la frontière franco-espagnole. C'est la deuxième étape d'une vaste opération, qui a commencé deux ans plus tôt. Déjà en 2019, 30.000 vêtements avaient été saisis, pour une valeur de 7.700.000 euros.

Huit personnes interpellées

Au cours de cette dernière intervention, mi-juillet, les forces de l'ordre espagnoles ont arrêté huit personnes, qui participaient à la vente, au trafic ou au blanchiment d'argent. Cinq entrepôts ont été repérés, dans lesquels des centaines de cartons de marchandises étaient stockés. Il a fallu 200 agents pour intervenir et sécuriser les lieux.

Les vêtements étaient fabriqués, pour certains, au Portugal. Lorsqu'ils arrivaient à la frontière, ils étaient prêts à la vente. D'autres produits venaient de Chine. Ces derniers étaient transformés sur place ; les trafiquants y apposaient les logos de grandes marques.

"Ces filières sont très organisées"

Delphine Sarfati-Sobreira, directrice de l'Union des fabricants français

L'Union des fabricants français (UNIFAB) a d'ailleurs lancé une grande opération de sensibilisation, ce mois de juillet, dans toute la France. Il s'agit d'encourager les touristes, notamment, à ne pas acheter de produits contrefaits.

La contrefaçon représente 10 % du commerce en France et fait perdre chaque année 7 milliards d'euros à l'économie française. "Malheureusement, la contrefaçon, c'est très pernicieux, confirme Delphine Sarfati-Sobreira, la directrice de l'Union des fabricants français. C'est du trafic de fourmis. Lorsque vous avez des voitures qui passent non-stop à la frontière, il faudrait pouvoir arrêter toutes les voitures pour trouver des articles par-ci par-là. C'est très compliqué. Et ces filières sont très organisées."