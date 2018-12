Gilets jaunes : huit mois de prison ferme pour celui qui a renversé un autre manifestant à Livron

valence

A l'origine de ces violences entre gilets jaunes à Livron le 18 novembre, sans aucun doute l’alcool. Ce soir là, au lendemain du premier samedi de manifestation, Jonathan, 27 ans, a beaucoup bu, son taux d'alcoolémie est d' 1, 76 gramme par litre de sang. Il fait de mauvaises blagues d’après lui. Pour sa victime, c'est plus que cela : "il refusait qu'on laisse passer les gens, il a carrément baissé son pantalon et montré ses fesses à un automobiliste", je lui ai dit de rentrer chez lui. Mais Jonathan le prend mal, et revient en voiture avec une arme de poing et un fusil à Pompe chargés.

"Je voulais juste faire peur"

Il tire en l'air en direction du gilet jaune qui lui a dit de partir. L'homme s'approche de sa voiture, la foule présente commence aussi à se rapprocher. "J'ai paniqué" assure Jonathan. Une marche arrière, il percute une voiture garée derrière lui, puis enclenche la marche avant et accélère, renversant sa victime qui est projetée sur le toit du véhicule avant de retomber au sol. "J'ai eu beaucoup de chance" affirme l’homme à la barre. Ce rugbyman n'a eu qu'une blessure légère à la jambe et des contusions. La présidente du tribunal souligne : "c'est un homme jeune et en bonne santé, mais si ça avait été un gamin il passait sous vos roues." La victime dit aussi l'angoisse depuis ce soir là : "je me revois toujours percuté par la voiture."

Roué de coups et sa voiture incendiée

Après l'accident, Jonathan est extrait de sa voiture par la foule et frappé au sol. Sa voiture emmenée un peu plus loin est incendiée. "Ces violences là, on n'a pas enquêté dessus" plaide l'avocat de Jonathan, qui reconnait que son client a certes apporté l'étincelle de la violence sur le barrage du pont de Livron, mais que cette violence ensuite était des deux côtés. Pour la Procureure, une catastrophe a été évitée ce soir là, ce qui était une manifestation de protestation contre le gouvernement a tourné au chaos. Elle souligne qu'au moment où Jonathan a enclenché la marche avant avec sa voiture, la foule n'entourait pas encore son véhicule. L'homme a bien foncé délibérément sur celui qui lui avait demandé de quitter le barrage un peu avant. "Ce n’est pas seulement un geste idiot et de la panique, c'est délibéré." La magistrate s'interroge aussi sur la prise de conscience de Jonathan : "Vous dites que vous regrettez et que vous assumez, mais avez vous compris que ce que vous avez fait est grave ? " Jonathan finit par se retourner vers sa victime pour la regarder et lui présenter ses excuses.

Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur. Jonathan est condamné à 18 mois de prison dont 8 ferme. Il a l’interdiction d'entrer en contact avec sa victime, interdiction aussi de détenir une arme. Il devra indemniser le gilet jaune percuté à hauteur de 2.000 euros pour son préjudice moral, les juges valentinois ont aussi suspendu le permis de conduire de Jonathan pour six mois.