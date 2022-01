Gilet jaune matraqué à Besançon : le délibéré dévoilé le 11 février

L'affaire du gilet jaune matraqué à Besançon va durer un mois de plus. Ce vendredi, l'audience civile s'est tenue au tribunal correctionnel de Besançon presque deux ans après les faits qui date de mars 2019. Le but de ce procès a été de déterminer les dommages et intérêts en sachant si ce coup de matraque était nécessaire. La réponse a été non de la part de l'avocat de la victime, Maître Alimi. Oui, de la part de l'avocat de la défense, un avis suivi par le procureur puisque celui-ci a demandé la relaxe du policier.

Le policier a avoué le coup de matraque

Pendant son audition, le policier a affirmé qu'il n'avait pas voulu blesser Mathias au visage avec ce coup de matraque. "Je lui ai mis un coup vers l’épaule. Mon intention était seulement de la distraire", a-t-il déclaré à la barre. Tout s'est déroulé très vite dans la tête du policier. L'action a duré quelques secondes. Pendant toute l'audience, le policier désormais en place en Saône-et-Loire, s'est défendu a affirmant avoir du réagir "dans l'urgence".

À mon arrivé sur les lieux, j'ai vu ce jeune homme à proximité de la grenade lacrymogène. Je ne savais pas s'il allait s'en emparer, ni pourquoi elle était par terre. Dans le doute, je suis intervenu pour protéger mon collègue. - Le policier mis en cause

Du côté de la victime, c'est l'incompréhension totale. "J’ai eu un pas de recul quand j’ai vu la grenade lacrymogène à mes pieds. Je ne savais pas ce que c'était", avoue Mathias. Une vidéo filmée par un média du Doubs et une vidéo de surveillance ont été diffusées pendant l'audience. Sur ces dernières, on voit le policier donner un coup de matraque au niveau de l'épaule du gilet jaune, mais ce coup a touché l'arcade et a entraîné trois jours d'incapacité temporaire de travail pour ce jeune de 23 ans au moment des faits.

Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai reçu un coup au visage. Deux ans après, c'est toujours difficile d'en parler. - Mathias, gilet jaune

La victime a assuré pendant toute l'audience qu'il était en train de rentrer chez lui au moment du coup de matraque et qu'il n'avait pas eu en tête de récupérer la grenade lacrymogène.

L'avocat de la partie civile affirme qu'il y a eu violence policière

Pendant sa plaidoirie, Maître Alimi a affirmé qu'il y a eu violence intentionnelle de la part du policier. "Se servir d'une arme par crainte d'un potentiel danger n'excuse pas son utilisation. Il faut un danger réel et objectif", déclare-t-il. Selon lui, il faut s'assurer que d'autres moyens d'intervention n'étaient pas possibles comme une sommation ou une bousculade.

Toujours selon cet avocat, on ne peut blâmer le gilet jaune, car c'est de la responsabilité du policier de faire attention à ses armes de services et donc d'éviter de faire tomber sa grenade lacrymogène par terre. Pour ces raisons, Maître Alimi, a demandé 5.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros pour couvrir les frais de procédure pénale.

L'avocate du policier à de son côté plaidé un geste préventif de la part de son client. "Il avait une seconde pour agir", a-t-elle déclaré. Selon elle, il y avait bien danger pour les forces de l'ordre puisque la grenade lacrymogène était entre le gilet jaune et le policier. Une version soutenue par le procureur. Tout deux ont demandé la relaxe du policier auteur du coup de matraque.

Le délibéré sera finalement rendu le 11 février.