Gilet jaune morte écrasée en Savoie : le procès s'ouvre ce jeudi devant la cour d'assises

Il y a quatre ans, le 17 novembre 2018, Chantal Mazet, 63 ans, gilet jaune, mourrait écrasée par une voiture lors d'un barrage filtrant sur un rond-point de Pont-de-Beauvoisin en Savoie. C'était le premier samedi de mobilisation des gilets jaunes en France. La conductrice du véhicule comparait à partir de ce jeudi devant les assises de la Savoie (à Chambéry) pour "violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner". A l'époque, l'automobiliste qui emmenait son fils chez le médecin, avait expliqué avoir paniqué avant de forcer le barrage. Mais les images de vidéosurveillance montrent qu'elle a volontairement redémarré ce matin-là.

Elle s'arrête et redémarre

Il est 8h15 ce samedi 17 novembre 2018 quand un 4x4 se présente sur ce rond-point de Pont-de-Beauvoisin. Au volant, une femme de 43 ans. Elle est pressée, elle veut emmener son fils de 4 ans chez le médecin. Une dizaine de gilets jaunes bloque le passage. Elle s'arrête et leur dit son intention de passer malgré leur interdiction. C'est alors qu'elle redémarre. Une poignée de gilets jaunes, dont Chantal Mazet, sont massés devant sa voiture. La retraitée perd l'équilibre, elle tombe. Les manifestants présents racontent avoir tapé sur la carrosserie pour dire à la conductrice de s'arrêter. Mais elle dira plus tard, qu'elle n'a rien entendu, et ne s'est pas rendue compte qu'elle roulait sur le corps de Chantal Mazet.

Quatre ans d'attente pour les parties civiles

Les quatre enfants de Chantal Mazet espèrent aujourd'hui que l'accusée reconnaitra toute sa responsabilité devant les assises de la Savoie. "Il faut que cette femme assume enfin, pour que maman ne soit pas morte pour rien", explique Alexandrine, la fille aînée de Chantal Mazet. Elle attend que la conductrice qui a tuée sa mère "ne soit plus dans des justifications", comme quoi, ce jour-là, elle aurait "paniqué" et forcé le barrage des gilets jaunes. C'était la première fois que Chantale Mazet manifestait. Cette retraitée de 63 ans s'inquiétait pour l'avenir de ses enfants.

Jusqu'à 20 ans de prison

Le jour du drame, l'accusée, mère de famille, avait été rattrapée par les gilets jaunes au cabinet médical où elle avait amené son fils. Revenue au rond-point avec eux, elle avait fait un malaise, réalisant ce qui s'était passé. D'abord mise en examen pour homicide involontaire, elle comparait aujourd'hui pour "violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner". Les images de vidéosurveillance portées au dossier montrent en effet qu'elle a volontairement redémarré. Le verdict est attendu vendredi 3 février. L'accusée encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.