Mobilisations des gilets jaunes : un automobiliste tué près de Arles

Arles, France

Un automobiliste est décédé à Arles dans la nuit de samedi à dimanche après avoir percuté un poids-lourd vers deux heures du matin sur la Nationale 113, au niveau d'un barrage filtrant. Le poids-lourd était immobilisé en raison du bouchon engendré par le barrage filtrant de gilets jaunes. La victime au volent d'une fourgonnette aurait percuté de plein fouet le camion avant d'être heurtée à son tour par un autre véhicule. Le poids-lourd était à l'arrêt, feux éteints. Dans ce choc très violent, le conducteur de la fourgonnette, un artisan, a été tué sur le coup. Le chauffeur du poids-lourd, légèrement blessé été transporté à l’hôpital. Un drame lié directement au barrage de gilets jaunes selon le procureur de Tarascon, ce barrage filtrant a provoqué un embouteillage de 10 km sur un axe où les véhicules continuaient d'arriver. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

La RN 113 coupée entre Saint-Martin-de-Crau et Arles.

Dimanche matin, la circulation restait coupée entre Saint-Martin-de-Crau et Arles. A la mi-journée, 26 barrages filtrant étaient recensés dans les Bouches-du-Rhône. Dans le Var, un blocage était également en cours à La Seyne-sur-Mer et des barrages filtrants mis en place notamment sur l'A50 à hauteur de Bandol ou encore sur l'A8 aux péages de Brignoles et du Muy.