Gilets jaunes : 3.500 manifestants et des incidents à Paris pour l'acte VIII de la mobilisation

Paris, France

3.500 manifestants recensés à Paris pour l'acte VIII de la mobilisation des gilets jaunes, et une nouvelle fois, des incidents en marge des cortèges. 24 personnes ont été interpellées.

Tout avait commencé dans le calme, samedi matin, pour le premier rassemblement autorisé et déclaré en préfecture des gilets jaunes : un cortège de 1.500 personnes a relié les Champs-Elysées et la place de la Bourse. Ensuite, la plupart des participants ont rejoint le deuxième point de rendez-vous, le parvis de l'Hôtel de ville. Des gilets jaunes ont lu leur lettre en réponse aux vœux d'Emmanuel Macron devant la mairie. Ils sont ensuite partis en direction de l'Assemblée nationale.

Nouveaux tirs de lacrymogène sur les quais de Seine, alors que les CRS bloquent le passage aux #giletsjaunes qui veulent aller devant l’Assemblée #paris#acte8#ActeVIIIpic.twitter.com/udtcYoIpSh — Armêl Balogog (@ArmelBalogog) January 5, 2019

C'est à ce moment-là que les CRS leur ont bloqué le passage. Coincés pendant une heure entre la Seine et le Musée d'Orsay, certains manifestants s'impatientent, l'ambiance se tend. Rapidement, gilets jaunes et policiers s'affrontent à coups de projectiles et de gaz lacrymogènes. En contre-bas, sur la Seine, une péniche prend feu.

Les pompiers interviennent sur le boulevard Saint-Germain protégés par les CRS, la situation est tendue #giletsjaunes#acte8#ActeVIIIpic.twitter.com/ol6bmVLWmm — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 5, 2019

Des gilets jaunes se redirigent alors vers le boulevard Saint-Germain, et certains déclenchent des incendies : une voiture, des scooters, des trottinettes, des sapins, du mobilier urbain. Une épaisse fumée noire envahit le Quartier latin. Les CRS chargent pour permettre aux pompiers d'intervenir. En fin d'après-midi, quelques centaines de gilets jaunes défilent sur la rue de Rivoli, d'autres sur les Champs-Elysées, point névralgique de la mobilisation, avant d'en être chassés par les CRS.