Gilets jaunes : 4 hommes placés sous contrôle judiciaire après la tentative de blocage du siège de L'Est Républicain

Plusieurs barricades ont été dressées pour bloquer l'accès au site d'impression de L'Est Républicain et de Vosges Matin

Nancy, France

Les quatre gilets jaunes interpellés vendredi 4 janvier au soir après une tentative de blocage du siège du journal L'Est Républicain à Houdemont, dans l'agglomération de Nancy, seront jugés le 13 mai prochain.

Les quatre hommes, âgés de 21 à 64 ans, ont été présentés ce dimanche à un juge des libertés et de la détention. Ce dernier les a placés sous contrôle judiciaire alors que le parquet réclamait le placement en détention provisoire de deux d'entre eux : l'un pour s'être rebellé et avoir dégradé le micro d'un policier, l'autre pour avoir porté un couteau à cran d'arrêt (et non un poing américain). Il leur est reproché une "participation à un attroupement par une personne dissimulant volontairement son visage après sommation de se disperser".

Au moment des faits, une cinquantaine de gilets jaunes étaient présents et avaient rassemblé pneus et palettes pour allumer des feux à proximité du site qui assure l'impression de L'Est Républicain, Vosges Matin et Le Républicain Lorrain.