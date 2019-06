Gilets Jaunes : cinq Bourbonnais jugés à Orléans pour s'être vantés d'un vol sur les Champs-Elysées

Orléans, France

C'était le 16 mars dernier. Cinq personnes rentraient, en train, de la manifestation des gilets jaunes à Paris. Originaires de Montluçon, elles étaient en possession de vêtements, bijoux et objets, très probablement issus de magasins pillés sur les Champs-Elysées. Parmi ces objets, on comptait une cafetière Nespresso, un collier Zwarovski et des vêtements Celio et Hugo Boss.

Un passager appelle la police

Mais voilà, lorsqu'ils prennent le train en fin d'après-midi à la gare de Paris Austerlitz, ils se vantent à voix haute de leur "butin". Un passager, installé près d'eux, appelle la police. Les forces de l'ordre les cueillent à l'arrivée dans la première gare desservie, Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret. Les quatre femmes sont âgées de 27 à 59 ans. L'homme, natif de Mauriac dans le Cantal, a 48 ans. Durant leurs auditions, elles ont reconnues avoir participé à la manifestation parisienne. En revanche, elles nient avoir participé au vol de ces marchandises. Selon elles, elles les ont juste récupéré.

Une demande de renvoi formulée

Les quatre femmes ne sont pas connues de la justice; l'homme a déjà été arrêté dans le passé pour conduite en état d'ivresse. Le petit groupe devait être jugé ce lundi 3 juin par le tribunal correctionnel d'Orléans, en comparaissant libre. Mais, les avocats des prévenus ont formulé une demande de renvoi, au motif qu'ils n'ont pas eu accès à toutes les pièces du dossier. L'audience est prévue à 9 heures.