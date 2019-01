Gilets jaunes : Six hommes en garde à vue à Caen suite aux violentes manifestations

Par Marcellin Robine, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Six hommes ont été placés en garde à vue suite aux violentes manifestations des gilets jaunes dans les rues de Caen samedi 5 janvier 2019. Ils ont entre 24 et 41 ans et sont auditionnés pour des jets de projectiles et des dégradations par incendie.