Gilets jaunes : 700 manifestants, un délit de fuite, un coup de feu et 18 interpellations à Caen

Une mobilisation moindre mais plus d'interpellations ce samedi 15 décembre pour l'Acte V de la fronde des Gilets jaunes dans l'agglomération caennaise.

Caen, France

Près d'un milliers de personnes (700 selon la Préfecture), trois fois moins que la semaine passée, ont pris part à une manifestation dans les rues de Caen ce samedi matin. Vers 12h30, les manifestants se sont dispersés dans le calme. Certains d'entre eux comptaient aller bloquer le centre Commercial de Mondeville 2 mais ils n'ont pu y parvenir, bloqué par l'important dispositif déployé par les forces de l'ordre sur place.

Le gilet jaune prend la fuite, le policier tire

Dans la matinée, toujours à Mondeville, un homme a refusé de se soumettre à un contrôle. Il a pris sa voiture et a percuté un véhicule de police. La préfecture précise que "le fonctionnaire a dû faire usage de son arme en tirant dans les pneus afin de tenter d’immobiliser le véhicule". Insuffisant pour arrêter l'individu qui a pris la fuite. "Aucun blessé n’est à déplorer", rapporte les autorités. Une enquête est ouverte par la police judiciaire.

18 interpellations à Caen

Par ailleurs, 18 personnes ont été interpellées par la police ce samedi. Il s'agit d'individus mis en cause pour ports d’armes et entraves à la circulation. C'est le plus haut total d'interpellations depuis le début de la mobilisation.