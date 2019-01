Gilets jaunes : à Bourg-en-Bresse, des "caméras-piétons" pour filmer les tirs de lanceurs de balles de défense

Bourg-en-Bresse, France

Alors que la polémique enfle autour de l’utilisation par la police des lanceurs de balles de défense (LBD ou flashball) en manifestation, le directeur départemental de la sécurité publique de l’Ain a confirmé une information du Progrès ce samedi : cinq policiers sont équipés de "caméras-piétons" lors de la manifestation de Bourg-en-Bresse ce samedi.

"Par rapport aux manifestations de début décembre, on a une utilisation du LBD qui diminue et un nombre de personnes qui se déclarent blessées qui augmente", selon Yves Cellier, le commissaire divisionnaire. "Dans le cadre de cette polémique", les caméras aideront à "voir exactement qui (le policier) désigne, comment il le désigne, à quoi il fait face et le contexte du tir", a-t-il ajouté.

Une expérimentation qui pourrait être reconduite

"Aujourd'hui c'est une expérimentation. Si c'est concluant, on pourra tout à fait le reconduire sur les prochaines manifestations", a-t-il conclu. Une seule plainte a été enregistrée à Bourg-en-Bresse pour l’utilisation par la police de LBD, mais d’autres personnes s’en sont plaintes sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner défendait l'utilisation par les forces de l'ordre du LBD. La veille, le Défenseur des droits Jacques Toubon, demandait la suspension de son utilisation en raison de sa "dangerosité".