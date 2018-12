Gilets jaunes à Paris : des manifestants nordistes décrivent "des scènes de guerre"

Alors qu'à Lille, la manifestation des gilets jaunes s'est déroulée dans le plus grand calme, ce samedi 1er décembre, à Paris, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Des Nordistes ont tenu à témoigner, choqués.

Nord, France

La mobilisation des gilets jaunes a fortement dégénéré à Paris, avec plusieurs centaines d'interpellations, des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre. Avec la présence de casseurs.

Des Nordistes avaient fait le déplacement, ils ont tenu à témoigner, choqués par ces violences.

Des scènes de guerre - Cathy

Cathy, agent de service dans une crèche, vit à Valenciennes. Pour la première fois ce samedi, elle manifestait avec un gilet jaune sur le dos. "C'est un carnage", raconte-t-elle, "ma sœur et moi, on s'est fait tabasser par les CRS, ils nous ont chargées. Les casseurs, il y en a peut-être, mais les gilets jaunes sont obligés à en arriver à ce qui se passe. C'est des scènes de guerre. Incroyable".

Cathy, Valenciennoise, manifestait pour la première fois depuis le début du mouvement des gilets jaunes Copier

Des images traumatisantes - Nounzio

Nounzio, l'un des gilets jaunes de la métropole lilloise, était, comme la semaine dernière, dans la manifestation parisienne. Il décrit "des scènes de guérilla, des scènes de film, qu'on ne croyait pas connaître un jour. On est venu sans armes, et pourtant on s'est fait attaquer. Je vais rentrer avec des images traumatisantes".