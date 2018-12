Gilets jaunes à Rennes : des affrontements avec les forces de l'ordre

Rennes, France

Ce groupe de gilets jaunes, baptisé les lapins jaunes s'est rassemblé, devant le Roazhon Park, avant de rejoindre le site très sécurisé du centre de traitement automatique des infractions routières, vers 20h30. Les forces de l'ordre étaient présentes à l'arrivée des manifestants. Après, un jeu du chat et de la souris, les manifestants ont tenté de passer en force. Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes. Des manifestants s'en sont pris également aux forces de l'ordre. Un homme le visage ensanglanté, a été mis à l'écart. Il s'est pris un coup de matraque sur la tête. "On vient juste manifester de façon pacifiste, on n'a pas le droit ?" hurle un manifestant. Laurence manifeste pour la première fois, elle n'aurait jamais imaginé une telle scène, mais elle comprend la colère. "C'est le ras-le-bol général, les gens veulent qu'on les écoute " Après une vingtaine de minutes, la tension est retombée, le blessé a été pris en charge par les secours.