Gilets jaunes à Strasbourg : le centre ville, la gare et les institutions européennes interdits aux manifestants

Strasbourg, France

Même si la manifestation des gilets jaunes le samedi 27 avril à Strasbourg, annoncée sur les réseaux sociaux, n'a pas été déclarée, le préfet du Bas-Rhin annonce ce jeudi soir, une série de mesures "compte tenu des risques de troubles à l'ordre et à la tranquillité publique".

Ainsi, par arrêté préfectoral, toute manifestation est interdite le samedi 27 avril à Strasbourg sur une partie de l'ellipse insulaire, le parvis de la gare, ainsi que les abords des institutions européennes. En concertation avec la ville et l'Eurométropole de Strasbourg et les représentants des commerçants, plusieurs mesures préventives sont également mises en œuvre, notamment l'adaptation des horaires voire l'annulation des marchés planifiés le même jour dans le centre-ville. Le droit de manifester, droit fondamental protégé par la loi, doit être concilié avec les autres libertés et le respect de l'ordre public.

Jean-Luc Marx, préfet du Bas-Rhin, rappelle également :

que les organisateurs d'une manifestation interdite sont passibles de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, les participants étant quant à eux passibles d'une contravention de quatrième classe (amende de 135 euros),

que le délit de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation, puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, permet désormais le placement en garde à vue des personnes concernées.

L'ensemble des services de l'État, notamment policiers et gendarmes, seront pleinement mobilisés samedi pour garantir la sécurité des personnes et des biens.