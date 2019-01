Gilets jaunes à Toulouse : 300 arrestations depuis le début du mouvement, 34 personnes en prison

Toulouse, France

Il y a eu plus de 300 interpellations depuis le début du mouvement des gilets jaunes à Toulouse. C'est le bilan présenté hier par le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzeari, à l'occasion de la traditionnelle audience solennelle de rentrée de la juridiction, et alors que les gilets jaunes vont signer ce samedi leur dixième journée de mobilisation dans la ville rose. Un nouveau rassemblement est prévu, métro Jean Jaurès, à 14 heures.

288 gardes à vues, 34 placements en détention

Presque systématiquement depuis le début du mouvement, les manifestations commencent dans le calme et dégénèrent sur la fin d'après-midi. Sur les 300 personnes arrêtées, la quasi-totalité les samedis à Toulouse, 288 ont fait l'objet de mesures de placement en garde à vue. Devant le tribunal, 34 personnes ont écopé de peines de prison, et 80 d'interdictions de manifester dans la ville dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Le procureur promet un traitement équitable des affaires des gilets jaunes

C'est donc une activité supplémentaire pour le parquet de Toulouse. Mais selon le procureur, il n'existe pas de spécificité dans le traitement de ces affaires de gilets jaunes. Une manière pour lui de répondre aux critiques qui font état d'une justice plus sévère et plus rapide contre les manifestants interpellés.

"Il n'y a pas de gestion spécifique de ces affaires là (...) C'est une surcharge extrêmement lourde, par exemple la semaine dernière nous avons eu 74 gardes à vue gérées par deux magistrats et un responsable du parquet, suivies de 25 prolongations et de dizaines de présentations" (Dominique Alzeari, procureur de la République de Toulouse)

Le procureur insiste aussi sur l'engagement des forces de l'ordre depuis mi-novembre. 170 policiers et gendarmes ont été blessés à Toulouse.

Il y a quelques jours, c'est le maire de Toulouse qui faisait le bilan des manifestations des gilets jaunes à Toulouse. Il avait estimé la facture à 2,6 millions d'euros . A la veille de cette nouvelle journée de mobilisation, Jean-Luc Moudenc dit que ces manifestations sont devenues "un réflexe anti-démocratique".