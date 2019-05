Gilets jaunes, acte 28 : après la casse, l'heure des réparations et des comparutions immédiates à Amiens

Après la casse de nombreuses vitrines de magasin et de mobilier urbain à Amiens pendant l'acte 28 de mobilisation des gilets jaunes, de nombreux commerçants de la rue Jules Ferry ont déjà pris contact avec leurs assurances. Cinq manifestants arrêtés seront jugés en comparution immédiate ce lundi.

L'acte 28 de mobilisation des gilets jaunes à Amiens, lieu de rassemblement régional, a été marqué par de nombreuses scènes de violences ce samedi 25 mai : des bancs, des abris bus, des pavés et de nombreuses vitrines ont été endommagés. Sur les 132 personnes interpellées pendant la journée, cinq seront jugées en comparution immédiate ce lundi après midi. Les commerçants tentent quant à eux de contacter leurs assurances au plus vite.

Cinq comparutions immédiates

Sur les 132 personnes interpellées pendant la journée du 25 mai, cinq seront jugées en comparution immédiate ce lundi au tribunal d'Amiens. Deux autres individus ont vu leur garde à vue levée, dont un mineur de 15 ans qui fait l'objet de poursuites pour dégradations et sera convoqué par un juge pour enfant en vue d'une mise en examen. Six autres manifestants sont convoqués au tribunal pour leur audience le 22 octobre prochain. Deux d'entre eux ont été interpellés avant leur arrivée dans le cortège, possesseurs d'un couteau et d'une bombe lacrymogène.