PHOTOS - Gilets jaunes : acte 64 très tendu à Montpellier, 21 interpellés

Au moins 21 personnes ont été interpellées à Montpellier (Hérault) en marge du rassemblement national des gilets jaunes. La journée a été marquée par des tensions fortes entre manifestants et forces de l'ordre.

Montpellier, France

Cela faisait quelques semaines que l'on n'avait plus vu de telles images. Samedi 1er février, la Place de la Comédie à Montpellier a été le théâtre d'affrontements particulièrement tendus entre forces de l'ordre et gilets jaunes, à l'occasion d'une journée de rassemblement national. Au moins 21 personnes ont été interpellées, trois policiers légèrement blessés, et une demi-douzaine de manifestants également selon les street-medic.

Des affrontements qui ont eu lieu de manière cyclique tout l'après-midi, à partir de 13h, à l'issue d'une première manifestation partie de la place de la Comédie vers le Peyrou, Observatoire, puis remontée vers le centre-ville, où un restaurant McDonalds a été pris pour cible. Les manifestants ont alors tenté de repartir vers la préfecture, mais ont été stoppé par la présence policière, très importante, et les grenades lacrymogènes, très nombreuses.

Des manifestants ont tenté de briser le rideau de fer d'un restaurant McDonald © Radio France - Elena Louazon

Pendant plus de 4 heures, toutes les 20 minutes, moments de calme et d'affrontement se sont succédé. Les forces de l'ordre ont parfois semblé à bout de patience. La place de la Comédie a été complètement noyée sous les gaz lacrymogènes à de nombreuses reprises, les canons à eaux, utilisés très régulièrement, face à des manifestants de leur propre aveu "trop désorganisés".