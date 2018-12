"Gilets jaunes" acte VII : la mobilisation s'essouffle à Saint-Etienne

La mobilisation des "gilets jaunes" ce samedi 29 décembre est en baisse. Environ 500 manifestants se sont retrouvés dans le centre-ville. Après un défilé pacifique, les manifestants se sont dispersés et quelques heurts ont éclaté. 20 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Saint-Étienne, France

Pour ce septième samedi de mobilisation des "gilets jaunes", le nombre de manifestants est en baisse. Environ 500 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville de Saint-Etienne ce samedi 29 décembre contre près de 3 000 manifestants le 15 décembre. Les actions diverses et variées ont commencé dès le début de la matinée.

Allers-retours dans le centre-ville

Les "gilets jaunes" se sont d'abord rendus devant Centre-Deux ce matin avant de faire face au CRS déjà positionnés devant l'entrée du centre commercial.

A partir de 13h une marche a eu lieu au départ de la zone commerciale Monthieu jusqu'à la place du Peuple. Un défilé en hommage aux 10 personnes décédées depuis le début des manifestations.

Enfin dès 14h, environ 500 "gilets jaunes" se sont donnés rendez-vous sur la place du Peuple. Ils ont ensuite parcouru les rues du centre-ville, entre la préfecture et Centre-Deux, se heurtant à chaque fois aux barrières de CRS positionnés pour bloquer la rue.

Les #giletsjaunes s'arrêtent devant la préfecture bloqués par les forces de l'ordre. Leur slogan : "Macron démission" #stetiennepic.twitter.com/aAZQWux3Or — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 29, 2018

Des débordements mineurs

Finalement, après une rapide dispersion, quelques poubelles ont été brûlées entraînant des courses poursuites avec les forces de l'ordre en plein cœur de la ville. Les CRS ont alors fait usage de gaz lacrymogènes et des flash-ball.

Place Jean-Jaurès les manifestants se sont heurtés aux barrages des CRS. © Radio France - Nérissa Hémani

Vingt personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour participation à un groupement avec pour objectif de commettre des violences et détention d'explosifs (pétards et fumigènes). Selon le procureur de la République, il n'y a eu aucune violence contre les policiers.

Un nouvel an en jaune ?

Malgré cette baisse de mobilisation, certains gilets jaunes se disent prêt à continuer le mouvement et les actions le soir du nouvel an s'il le faut. Pour le moment, aucun rassemblement n'est prévu ce lundi 31 décembre.