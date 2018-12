Gilets jaunes - Après les annonces, quelle mobilisation en Bretagne ?

Bretagne, France

Insuffisant et trop tard ! C'est la réaction des gilets jaunes sur le rond-point de Penn ar c'hleuz à Brest après l'annonce des mesures du gouvernement. "C'est de la poudre aux yeux qu'ils nous balancent, pour casser le mouvement!", affirme l'un, alors qu'en choeur, les manifestants réclament la dissolution de la l'Assemblée nationale.

Ces annonces, il les aurait fallu "la première semaine" : Edouard Philippe a promis un moratoire de six mois pour les hausses de taxes sur le carburant, y compris le GNR, le gazole non routier, la suppression de la réforme du contrôle technique et le gel des hausses de tarifs du gaz et de l’électricité.

Les barrages filtrants se poursuivent :

Dans le Finistère, Troyalac'h encore cette nuit, Landivisiau, Quimperlé, Penn ar c'hleuz à Brest encore hier soir

Dans le Morbihan, à Pontivy, Ploërmel, Theix, Vannes, Lanester

Dans les Côtes d'Armor, toujours à Dinan. A Lannion, les entrées de Nokia sont bloquées.

La situation devrait être moins tendue aux stations-services, qui vont être plus régulièrement réapprovisionnées. Les entrepreneurs du TP ont quitté le dépôt pétrolier de Brest après les annonces, ils réclamaient la non-défiscalisation du GNR au 1er janvier.

A Lorient, le dépôt a été débloqué, mais ça a été plus compliqué. Les patrons du TP ont levé le camp, mais ils ont été remplacés par des Gilets jaunes très remontés, qui ont monté une barricade devant le dépôt. "Moi je continuerai le combat, avec des actions non-violentes, jusqu'à la limite du possible", témoignait mardi soir Pascal, l'un des manifestants. La police a délogé les manifestants vers 4h40, sans accrochage selon les autorités. Les premiers camions ont pu rentrer dans la foulée.

On ne devrait plus trouver ce genre d'affichettes au supermarché.