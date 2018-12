Gilets jaunes - Après les violences de l'acte IV dans les grandes villes, ceux des campagnes veulent se faire entendre

Bretagne, France

Ce que va dire Emmanuel Macron à 20 heures ce lundi peut-il arrêter la vague jaune fluo?

Les Gilets jaunes préparent l'acte V, après l'acte IV de ce samedi, des manifestations partout en France. Des débordements, comme huit jours auparavant à Paris, mais aussi à Toulouse, St Etienne, Bordeaux...

Dans le Finistère, la mobilisation semble s'amplifier, sans incident. 3.500 manifestants à Brest samedi, autant à Quimper.

A Morlaix, dimanche, 500 Gilets jaunes ont fait le déplacement de Plougonven (3.400 habitants) dans le nord Finistère : 130 voitures pour un tour du centre-ville, et se montrer, avant de se rassembler devant la mairie. Le Team Plongouven a vite fédéré les habitants, jeunes ou anciens, autour de la lutte pour le pouvoir d'achat, pour montrer aussi que "la campagne est là, qu'il ne faut pas l'oublier". Un impératif : Pas de blocage.

Et des attentes avant 20 heures ce lundi : qu'Emmanuel Macron "baisse certaines taxes et augmente nos salaires" pour cette manifestante, ou "au minimum une démission" pour cet autre.

Mais pas beaucoup d'illusions : "C'est déjà trop tard, on sait pertinemment que les caisses sont vides. Et il n'y a pas que les caisses de l'Etat ! Nous, nos poches sont vides!" Et certains avertissent :"Le combat va être très, très long"