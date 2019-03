Gilets jaunes: Côme Dunis jugé le 3 avril pour avoir emmuré l'entrée du centre des impôts de Montargis

Montargis, France

Il est l'une des figures médiatiques du mouvement des "gilets jaunes". Le Montargois Côme Dunis fait donc partie des 9 personnes jugées le 3 avril prochain à Montargis pour dégradation de bien public. Tous sont poursuivis pour avoir muré l'entrée du centre des impôts de la commune, le 28 novembre dernier.

_"_Ce symbole fort avait pour but de montrer que les citoyens en ont assez de subir le matraquage fiscal imposé par le gouvernement, a réagi Côme Dunis sur les réseaux sociaux. Un matraquage alors que de grosses entreprises ou des actionnaires du CAC 40 ne le subissent pas".

Une opération commando

Le 28 novembre dernier, ces neufs personnes n'avaient pas sur eux leurs gilets jaunes. Ils les avaient laissés au vestiaire pour ce qui ressemblait à une opération commando décidée sur le rond-point d'Amilly quelques heures plus tôt. Cette fois ils s'étaient faits plus discrets. Arrivés à bord d'un utilitaire repéré portes ouvertes devant le bâtiment du centre des impôts de Montargis, ils portaient des cagoules, des vêtements noirs et pour certains des gants, et comptaient repartir comme ils étaient venus. Discrètement.

Quand la police est arrivée, ils avaient élevé un mur en parpaing d' 1 mètre 60 devant l'entrée des services fiscaux de Montargis, et injecté de la mousse isolante, qui se durcit, dans les deux portes de secours du bâtiment. La direction a porté plainte.

Onze hommes avaient été interpellés sur place, certains avaient des traces de ciment sur leurs vêtements, ceux qui étaient restés au volant de la camionnette avaient pris la fuite. Neuf d'entre eux, dont Côme Dunis, seront donc jugés le 3 avril prochain à Montargis.