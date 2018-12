Gilets jaunes : peines de prison avec sursis, amende et relaxe après les violences de l'acte VII à Amiens

Amiens, France

Cinq hommes comparaissaient cet après midi au tribunal d'Amiens en comparution immédiate. Âgés de 18 à 39 ans, ils ont été interpellés pendant l'acte VII du mouvement des gilets jaunes à Amiens. Sur les 300 manifestants présents malgré l'interdiction de la Préfecture de la Somme, 18 personnes ont été interpellées samedi 29 décembre à Amiens, dont sept classements sans suite et trois mises sous contrôle judiciaire.

Un oncle et sont neveu jugés

Premier a être jugé, un jeune homme de 18 ans, originaire de Seclin dans le Nord et qui ne s'est pas revendiqué comme étant "un gilet jaune" a écopé de quatre mois de prison avec sursis. Le parquet avait requis une peine d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat de dépôt. Même condamnation à quatre mois avec sursis pour un oncle et son neveu âgés de 20 et 28 ans et habitants de Flixecourt. A la barre ces deux manifestants regrettent ce qu'ils ont fait samedi, le plus jeune pleure. Tous deux sont inconnus des services de police.

5 comparutions immédiates après les violences #ActeVII des #GiletsJaunes à Amiens samedi. Le 1er dossier : un jeune homme de 18 ans, né à Seclin, dans le Nord, "pas gilet jaune" selon lui. Il écope de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Le procureur avait requis 4 mois ferme. pic.twitter.com/hCRABMKvtB — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) December 31, 2018

Quatrième personne jugée ce lundi après-midi, un homme de 39 ans, habitant le Pas-de-Calais. Il écope d'une amende de 500 euros pour outrage. Il n'a pas été reconnu coupable de participation à un attroupement en vue de commettre des violences.

Dernier manifestant jugé pour "attroupement en vue de commettre des violences" ce lundi après-midi, un homme de 33 ans, habitant Bouvaincourt sur Bresle. C'est un gilet jaune de la première heure comme évoqué lors de l'audience, il a participé à plusieurs manifestations à Paris depuis le début de la crise mi-novembre. Le Procureur de la République a requis contre lui un mois de prison avec sursis et 600 euros d'amende. Il a finalement été relaxé.

Nouvelle plainte de la mairie d'Amiens

La mairie d'Amiens a de nouveau porté plainte après cet acte VII et de nouvelles dégradations. Samedi dernier, le 22 décembre, il y avait déjà eu de la casse dans le centre ville d'Amiens. 26 personnes avaient été interpellées et quatre jugées en comparution immédiate, relaxées pour des vices de procédure.