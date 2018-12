Gilets jaunes dans les Pyrénées-Orientales : plusieurs barrages levés, des dégâts considérables

Les forces de l'ordre ont mené plusieurs actions dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 décembre pour déloger les gilets jaunes aux péages de Perpignan et à Saint-Charles. Les opérations ont été émaillées de violences, les péages sont fortement dégradés.

Perpignan, France

La Préfecture des Pyrénées-Orientales a recensé les dégâts lundi 3 décembre au matin après une nuit d'action des forces de l'ordre contre les gilets jaunes. Les deux péages de l'A9, Perpignan-Nord et Perpignan-Sud, ont été fortement endommagés. Dans la nuit les CRS ont délogé les gilets jaunes. Ce lundi matin place au constat et au nettoyage.

Deux péages partiellement détruits

À Perpignan-Sud, les équipements de péage de deux voies sur trois ont été détruits dans le sens entrée suite à un incendie volontaire. Dans les sens sortie plusieurs vitres des cabines de péage ont été brisées et l'intérieur des cabines saccagées.

À Perpignan-Nord, plusieurs voies de péage ont été vandalisées de la même manière avec bris de vitres et des équipements.

De grosses pierres sur la route, la voirie encombrée à Saint-Charles. pic.twitter.com/Cbj7dmodws — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) December 3, 2018

À chaque fois, les gilets jaunes accusent des casseurs : selon le témoignage d'un manifestant à Perpignan-Nord, _"_une quinzaine de personnes habillées de noir et cagoulées sont arrivées pour tout casser".

À Perpignan-Sud, ces "casseurs" auraient lancé des projectiles contre les forces de l'ordre, version une nouvelle fois rapportée par des gilets jaunes présents sur place. Les forces de l'ordre ont répliqué des gaz lacrymogènes.

Au deuxième rond point de Saint Charles des débris aussi, certains foyers brûlent encore, les #GiletsJaunes ne sont pas encore revenus. pic.twitter.com/Q9BJb1euTN — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) December 3, 2018

Fin du blocage au Boulou

Plus au sud sur l'autoroute A9, le blocage au péage du Boulou s'est terminé vers 7 heures du matin. Plusieurs centaines de camions qui avaient passé la nuit sur l'autoroute ont enfin pu franchir les barrières, au plus fort la file de véhicules à l'arrêt mesurait 20 kilomètres et se terminait côté espagnol. Dans l'autre sens aussi le blocage a été levé au petit matin, mais la circulation reste difficiles, surtout pour les poids lourds.