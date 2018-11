Gilets jaunes : y a-t-il eu dérapage d'un gendarme mayennais ?

Laval, France

C'est une information à prendre avec beaucoup de précaution selon le procureur de la République de Laval. Le gendarme soupçonné de cet appel à la violence a été entendu ce mercredi 28 novembre par le parquet.

"Go fracasser du gilet jaune"

Une enquête est actuellement en cours pour connaître la manière dont a été réalisé et diffusé ce photomontage. Sur ce dernier, on aperçoit à droite le profil Facebook d'un gendarme basé en Mayenne, son nom et son visage, et à gauche les jambes d'un gendarme en tenue qui semble partir en intervention. Sur cette même photo, on peut lire la phrase "Go fracasser du gilet jaune". Pour l'instant, on ne sait pas si les photos du montage ont un rapport entre elles.

La publication remonterait au début de la semaine, elle a depuis été supprimée tout comme le profil Facebook du gendarme mayennais soupçonné. Ce dernier aurait reçu des menaces.

Depuis quelques jours, ce photomontage circule sur les réseaux sociaux et provoque la colère des internautes qui dénoncent un appel à la violence inadmissible et demandent une sanction exemplaire. La gendarmerie devrait prochainement communiquer sur cette affaire.