VIDEO - Fin des restrictions de carburant dans le Finistère, appels à manifester ce week-end des Gilets jaunes

Bretagne, France

La préfecture du Finistère a décidé de lever les mesures de restriction sur le carburant dans le département elles avaient été mises en place dimanche, à cause du blocage du dépôt pétrolier de Brest, débloqué mardi. Le dépôt de Lorient a lui aussi été débloqué, mercredi à l'aube.

Les problèmes d'approvisionnement en carburant sont aussi réglés dans le Morbihan.

Mais sur les ronds-points, la mobilisation se fait de plus en plus organisée. A Penn ar c'hleuz à Brest, les manifestants se relaient pour dormir sur place et "tenir jusqu'à Noël".

A l'échangeur de Kervidanou, à Quimperlé, les forces de l'ordre ont évacué les Gilets jaunes mercredi après-midi. Il était occupé depuis le 17 novembre. La préfecture du Finistère justifie l'évacuation dans un communiqué : "Depuis cette date, la présence continue de manifestants sur ce rond-point s'était traduite par un impact important sur l'activité économique des entreprises installées à proximité."

Ce jeudi, il persiste un barrage filtrant au moins à Landivisiau, avec une quinzaine de gilets jaunes.

Malgré les nouvelles annonces du gouvernement mercredi soir, pas de hausse des taxes en 2019, les manifestations sont maintenues, notamment à Brest et Quimper. Les Gilets jaunes quimpérois prévoient leur propre service d'ordre, une première depuis le début de la mobilisation.