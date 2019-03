Gilets jaunes : jusqu'à 3 mois de prison ferme requis pour violences contre des policiers à Pau

Pau, France

La salle d'audience du tribunal de Pau était pleine pour le procès de quatre manifestants accusés d'avoir jetés des projectiles sur les forces de l'ordre, lors d'une manifestation nocturne le 16 février dernier. Le procureur de la République a requis 6 mois de prison dont 3 avec sursis pour deux des manifestants, et de 4 à 6 mois avec sursis pour les deux autres.

S'ils ont des profils différents, il leur est tous reprochés d'avoir jetés des projectiles sur les policiers. Des bouteilles en verre, des pierres et des ballons de baudruche avec de la peinture. Pour l'un d'entre eux d'avoir également mis le feu à deux poubelles.

"Marre de s'en prendre plein la tête"

L'un des quatre accusés n'était pas présent. C'est d'ailleurs le seul qui n'est pas gilet jaune, mais qui "passait par là" selon ses déclarations lors de la première audience, avant que le procès ne soit reporté. Alcoolisé, il aurait jeté une roue de vélo et des pierres sur les casques de policiers. Cet homme a déjà un casier judiciaire bien rempli pour alcool au volant et port d'arme entre autres. Le procureur a requis la peine la plus lourde des quatre accusés, 6 mois de prison dont 3 avec sursis.

Premier feu de poubelle rue de Monpezat, un cortège se dirige vers la mairie. Une partie est restée place Verdun #GiletsJaunes#ActeXIVpic.twitter.com/2A9wG0332H — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) February 16, 2019

Même réquisition pour un autre manifestant, qui a lui incendié deux poubelles, en plus des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Ce dernier, qui s'est défendu seul, a expliqué son geste par un "ras-le-bol depuis le 17 novembre". Marre de s'en "prendre plein la tête, des gazages". Cet employé de mairie de 39 ans a expliqué regretter ses gestes violents. La réquisition à son encontre a été justifié par les six condamnations déjà à son casier judiciaire pour des faits de violence, et de l'alcool au volant notamment.

Interdiction d'aller sur les lieux de manifestation

Ce dernier a été arrêté en même temps qu'un autre des accusés, contre qui est requis une peine de 4 à 6 mois avec sursis. Ce boucher de formation, actuellement au chômage, a expliqué qu'on lui avait donné les pierres. Qu'il est influençable, qu'il s'était laissé emporté. Mais aussi qu'il avait bu avant d'aller manifester, beaucoup bu.

Un manifestant arrêté parking Verdun, après une dernière charge des policiers. © Radio France - Evan Lebastard

Enfin le dernier des accusés était le seul des quatre avec un casier vierge. Il s'agit d'un ouvrier tuyauteur à Lacq. L'homme de 41 ans a été interpellé avec des pierres dans les poches de sa tenue de chasse. Il nie les avoir jetées sur les policiers. Pour lui, comme les trois autres accusés, il a été requis une interdiction de fréquenter les principaux lieux de manifestation les jours où ces dernières ont lieu, à savoir la place Verdun, la mairie, les Halles ou encore le Palais de justice notamment.

"Un procès politique"

A interpréter comme "une interdiction de manifester" selon, Jean-François Blanco, l'avocat d'un des gilets jaunes. Il a concentré sa plaidoirie sur une idée en particulier : ce procès serait politique selon lui. Il a dénoncé tour à tour le manque de neutralité des magistrats, une "justice à géométrie variable". Arguant que d'un côté, Christine Lagarde était reconnue coupable dans l'affaire Tapie, mais dispensée de peine, tandis que les gilets jaunes étaient réprimés par la justice.

Le procureur de la République a de son côté assuré que "s'il y a des avocats politiques, il n'y a pas de magistrats politiques." La présidente du tribunal a elle aussi voulu rassurer, en expliquant que son "tribunal ne sera pas politique". Une chose est sûre, la plaidoirie de Jean-François Blanco a largement convaincu la dizaine de gilets jaunes présents, qui ont ovationné l'avocat à la sortie du tribunal.