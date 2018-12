Gilets jaunes - L'agglomération caennaise se prépare à vivre un samedi compliqué

Alors que les gilets jaunes ont prévu de se rassembler à Mondeville 2 et dans le centre ville de Caen, les effectifs des forces de l'ordre sont à leur niveau maximal. La préfecture interdit la vente d'artifice et de produits explosifs. Et la ville de Caen démonte des éléments du chantier du tram.

Caen - France

Quelle mobilisation ce samedi pour les gilets jaunes ? C'est la question que tout le monde se pose, alors qu'aucune manifestation n'a été déclarée en préfecture, contrairement à samedi dernier. Alors que d'importants moyens de police sont déployés à Paris, avec notamment la présence de véhicules blindés. A Caen, les forces de l'ordre sont mobilisées. Et la préfecture a pris deux arrêtés pour prévenir les troubles à l'ordre public.

Un gilet jaune en garde à vue

Sur les réseaux sociaux et sur des tracts diffusés sur les ronds points, deux points de rendez vous circulent. Une assemblée générale prévue à 9h à Mondeville 2. Et un rassemblement à 10h devant la préfecture de Caen. Pour ce dernier, un gilet jaune a été placé en garde à vue jeudi. Dans une vidéo diffusée mercredi sur Facebook, il a relayé ce rassemblement "en déconseillant aux enfants et aux personnes fragiles de s'y rendre".

Deux arrêtés préfectoraux d'interdiction

La préfecture du Calvados a pris deux arrêtés à compter de ce vendredi midi et jusqu'à 23h dimanche. Le premier arrêté interdit la cession ou la vente d'artifices de divertissement, ainsi que leur utilisation sur l'espace public. Le second interdit la vente de bouteilles ou de bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, ainsi que la vente de carburant en jerrycan. La préfecture prévient qu'aucune manifestation n'étant déclarée, les personnes y participant se placeraient d'elles-mêmes dans l'illégalité. Et elle rappelle que les sanctions encourues sont un an de prison et 15 000 euros d'amende.

Des dispositions prises à Caen

La ville de Caen a quant à elle reporté le montage de la grande luge prévu ce vendredi place du théâtre. Elle enlève tous les éléments de chantier qui ne sont pas indispensables à la sécurité et qui pourraient constituer des armes par destination. Enfin elle déplace les barrières de sécurité qui ne seraient pas nécessaires. Les équipes de la ville ont également fait le tour des commerçants pour leur conseiller de ranger leur terrasse samedi. A Caen, les animations du Téléthon sont elles aussi perturbées. Le village situé sur le port, qui devait ouvrir vendredi soir, n'ouvrira que samedi. Et toutes les animations qui devaient avoir lieu de nuit ont été annulées.

Les centres commerciaux vigilants

Aucune consigne particulière n'a été délivrée dans les centres commerciaux. A Mondeville 2, un système de portables a été mis en place pour que les commerçants soient tenus au courant de la situation, et si besoin de la nécessité de baisser le rideau. Aux Rives de l'Orne, point de départ de la marche pour le climat à 14h30 ce samedi, la direction se dit vigilante et se tient prête en cas de besoin à fermer les deux galeries.