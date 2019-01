Gilets jaunes : le boxeur, soupçonné d'avoir frappé des gendarmes, en garde à vue

L'ancien boxeur professionnel, soupçonné d'avoir agressé deux gendarmes samedi à Paris en marge d'une manifestation des gilets jaunes, s'est rendu lundi à la police et a été placé en garde à vue.

Paris, France

Il est en garde à vue. L'ancien boxeur est soupçonné d'avoir roué de coups deux gendarmes samedi dernier sur la passerelle Leopold-Sédar-Senghor, qui relie les deux rives de la Seine au niveau du musée d'Orsay, en marge de l'acte VIII du mouvement des gilets jaunes à Paris.

"Répondre de ses actes devant la Justice"

L'homme de 37 ans s’est présenté à la Sûreté territoriale avec son avocat lundi.

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner assure qu'il "devra répondre de ses actes devant la Justice".

L’individu qui a violemment attaqué samedi des gendarmes mobiles sur la passerelle Senghor s’est présenté aux enquêteurs de la sûreté territoriale de Paris.

Il a été immédiatement placé en garde à vue et devra répondre de ses actes devant la Justice. — Christophe Castaner (@CCastaner) January 7, 2019

Gants "coqués"

Il y a eu perquisition chez lui. Ses gants étaient "coqués" c’est-à-dire qu’ils étaient renforcés avec du plomb, a appris France 2 de source policière.

Les deux gendarmes, dont l'agression filmée samedi sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor a suscité une vague d'indignation, se sont vu prescrire respectivement 15 jours et deux jours d'incapacité totale de travail (ITT) et ont porté plainte.

Dans un communiqué publié dimanche, la Fédération française de boxe a dénoncé un "comportement inacceptable et honteux" et des violences "totalement contraires aux valeurs prônées par notre discipline" et a adressé son soutien "à l’ensemble des effectifs des forces de l’ordre".