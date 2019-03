Gilets jaunes: la cabane de Guéret a disparu

Guéret, France

On en a marre des casseurs!

Les gilets jaunes de Guéret en ont assez des actes de destruction de leur "bâtisse". Cette cinquième cabane a dû être reconstruite six fois. La septième est de trop. Les Gilets jaunes ont préféré démonter leur habitacle mais continuer le combat sous une autre forme, et avec des réunions plus discrètes entre ses membres. Le démontage s'est plutôt fait dans la bonne humeur même si des regrets et des souvenirs reviennent en surface.

Démontage de la cabane gilets jaunes de Guéret: y'en a marre des casseurs Copier

Le chantier a été nettoyé à Guéret © Radio France - Christophe Poirier

Les employés municipaux de la ville de Guéret viendront évacuer sous peu les derniers vestiges