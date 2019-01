Gilets jaunes : la justice ordonne leur expulsion sur des ronds-points de Donges et de Bouguenais

Loire Atlantique

Après l'examen du dossier mardi au tribunal administratif de Nantes, le juge des référés ordonne l'expulsion des gilets jaunes des ronds-points de Donges (Les Six Croix et le Canon) ainsi que de Bouguenais près de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Ces ronds-points sont occupés depuis le 17 novembre; des cabanes ont été construites à proximité et devront être détruites. C'est le préfet de Loire-Atlantique Claude d'Harcourt qui a saisi la justice pour des motifs "de sécurité routière".

Même sans cabane, les gilets jaunes disent qu'ils reviendront © Radio France - Anne Patinec

Colère des gilets jaunes

A Donges sur le rond-point des Six Croix, les gilets jaunes n'ont pas l'intention de partir spontanément et attendent d'être délogés. Ils ont reçu le soutien de collègues de Saint-Nazaire. En décembre déjà, le maire François Chéneau avait refusé de se plier à la mise en demeure du préfet qui réclamait cette expulsion. L'élu mettait en avant le fait que les cabanes sont construites sur des terrains municipaux, à l'écart de la route.